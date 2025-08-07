Расходы на инженерную инфраструктуру превысят 9 миллиардов рублей

Областные власти скорректировали параметры межведомственной программы.

Правительство региона внесло изменения в паспорт межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». В частности, общий объем финансирования, запланированный на 2025 год, увеличен с 8,469 миллиарда рублей до 9,824 миллиарда рублей. По ряду объектов объемы финансирования скорректированы в сторону увеличения.

Из новых объектов можно отметить включение в программу на 2025 год капитального ремонта фундамента дымовой трубы, расположенной на территории Болховской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Объем финансирования составит всего 92,7 тысячи рублей, но больше, вероятно, в данном случае денег и не требуется.

Куда больший объем средств запланирован для Орловского лицея-интерната. Так, на капитальный ремонт крыши здания общежития этого учреждения запланировано 15,473 миллиона рублей, на капитальный ремонт системы отопления в здании школы – 2,536 миллиона рублей, на капитальный ремонт системы водоснабжения в здании школы этого же лицея-интерната – еще 528,8 тысячи рублей. На капитальный ремонт общественно-бытового корпуса и учебного корпуса № 2 Новосильского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса из областной казны выделили 5,682 миллиона рублей.

Программой также предусмотрен капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Ливны», и он активно ведется. Как сообщила администрация Ливен, работы ведет подрядчик ООО «Долина», причем большая часть работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, уже выполнена. Подрядчик был отобран по итогам электронного аукциона, причем торги позволили сэкономить 1,85 миллиона бюджетных рублей.

«Нами заключено дополнительное соглашение к действующему контракту на сумму 430 тысяч рублей на ремонт полов, потолков, отопления. Далее мы планируем дополнительные ремонтные работы по замене оконных блоков на сумму 480 тысяч рублей. Документы на получение положительного заключения на проектно-сметный расчет отравлен», – сообщила директор МБУ «Молодежный центр «Ливны» Елена Агаркова.

В администрации города добавили, что на 940 тысяч рублей планируется приобрести декоративные фасадные элементы, выставочное и световое оборудование, костюмы и инвентарь для проведения мероприятий. Перечень дополнительного оборудования согласуется с департаментом молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области и Росмолодежью.

«Напомним, создание муниципального учреждения «Молодежный центр «Ливны» стало возможным благодаря победе в конкурсе агентства по делам молодежи по реализации программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых». На эти цели из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 10,6 миллиона рублей – на проведение ремонтных работ в помещении учреждения и приобретение оборудования для его деятельности», – подытожили в ливенской горадминистрации.

ИА «Орелград»