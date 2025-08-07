В Орловской области насчитали более 3000 банкротов

В совокупности они задолжали взыскателям более 1 миллиарда рублей.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июля 2025 года в регионе в процедурах банкротства находятся 3145 должников, организаций и физических лиц. Из совокупная задолженность превышает один миллиард рублей. Однако ситуация постепенно меняется к лучшему. Только за прошедший год поступления в рамках согласительных процедур о банкротстве выросли в 2,5 раза.

«В Орловской области за 6 месяцев 2025 года поступления от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, и в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, составили 252 миллиона рублей, – сообщила пресс-служба регионального УФНС. – Из них по согласительным процедурам – 179 миллиона рублей, что на 147 миллионов рублей, или в 2,5 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года».

В ведомстве подчеркивают, что согласительные процедуры наиболее востребованы среди налогоплательщиков Орловской области. Они позволяют должнику договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке, приостановив дело о банкротстве и сохранив бизнес. При этом должник обязан исправно платить согласно новым договоренностям. Областная налоговая служба широко применяет такую практику.

«В случае применения согласительных процедур сохраняется трудовой коллектив организации, а также продолжается производственно-хозяйственная деятельность, позволяющая получать прибыль и принимать меры к погашению задолженности перед кредиторами и уполномоченным органом. В то время как при открытии конкурсного производства работа предприятия невозможна», – пояснили в ведомстве.

Ранее пресс-служба УФНС сообщила о том, что с конца 2024 года налоговыми органами Орловской области исполнено около 1,3 тысячи запросов арбитражных управляющих, поступивших в электронном виде. Сервис ФНС России «Личный кабинет арбитражного управляющего» позволяет ускорить получение ответа: вместо установленных законом о банкротстве семи дней пользователи личного кабинета могут получать информацию о должнике в электронном виде в течение часа. Это значительно снижает нагрузку на арбитражного управляющего, минимизирует почтовые расходы и существенно упрощает взаимодействие с налоговым органом.

ИА «Орелград»