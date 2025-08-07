Орел стал владельцем танка Т-34 и памятника Гуртьеву

Сразу четыре объекта культурного наследия перешли в муниципальную собственность.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях передало в собственность города Орла четыре объекта культурного наследия. «Передача в муниципальную собственность осуществлена для более эффективного содержания культурных объектов и увековечивания памяти о Великой Отечественной войне», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Муниципальное образование получило в собственность памятный знак – танк Т-34, установленный в честь танкистов, принимавших участие в освобождении города Орла от немецко-фашистских захватчиков, а также расположенную здесь же братскую могилу танкистов, погибших при освобождении города Орла в августе 1943 года. Кроме того, город Орел получил памятник Герою Советского Союза Леонтию Гуртьеву и памятник Герою Социалистического труда Николаю Поликарпову.

Сибиряк генерал Гуртьев погиб 3 августа 1943 года в бою за город Орел, во время минометного обстрела закрыв своим телом командующего 3-й армией генерала Горбатова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). А Совет Народных Комиссаров постановил воздвигнуть в Орле памятник герою. Могила генерала сейчас находится на Троицком кладбище Орла, но изначально она располагалась около библиотеки Крупской, ныне библиотека Бунина. На этом месте 5 августа 1954 года и был открыт памятник генералу. Бронзовая статуя в полный рост установлена на постаменте из красного гранита.

Прославленный советский авиаконструктор Николай Поликарпов родился в Ливенском уезде Орловской губернии. Его называли «королем истребителей», он является одним из основоположников советской школы самолетостроения. Созданные под его руководством многоцелевые самолеты У-2 и Р-5 были одними из лучших в своем классе, а И-15 бис, И-153 «Чайка» и И-16 стали основой истребительной авиации СССР 1934-1941 годов. Памятник Поликарпову в Орле находится в одноименном сквере. Он был открыт 30 апреля 1958 года. Бронзовая скульптура авиаконструктора установлена на пьедестале из розового и черного гранита. Поликарпов сидит на табурете и держит в руке модель самолета, под табуреткой лежат чертежи самолета.

ИА «Орелград»