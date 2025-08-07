Стало известно, как в Орле проверили техникумы

Отчеты о результатах проверок обнародовали областные власти.

Проверки проводились в первой половине 2025 года главным контрольным управлением губернатора Орловской области в соответствии с приказами администрации губернатора и правительства региона. Отчеты о них появились в открытом доступе. В первом случае администрация губернатора назначила проведение внеплановой выездной проверки бюджетного профессионального образовательного учреждения «Орловский технологический техникум».

Выборочно проверялась финансово-хозяйственная деятельность учреждения, в частности, правильность начисления заработной платы. В результате контрольного мероприятия были выявлены нарушения. Так, в нарушение части 3 статьи 133 Трудового кодекса РФ и статьи 1 Федерального закона № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 32 педагогическим работникам учреждения не была начислена доплата до МРОТ (минимального размера оплаты труда). По итогам проверки в техникум и в департамент образования было направлено представление, а в прокуратуру Орловской области – информация об итогах контрольного мероприятия.

Во втором случае администрация губернатора назначила плановую выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности бюджетного профессионального образовательного учреждения «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова». Здесь ревизоры проверили достоверность отчета об исполнении государственного задания. Техникум получал субсидии из областного бюджета транзитом через департамент образования и должен был отчитываться перед ним о расходовании средств.

Однако из отчета о результатах проверки следует, что в 14 случаях учреждение не предоставляло в департамент образования Орловской области необходимые отчеты. Что касается других выявленных нарушений, то при проверке закупок техникума было выявлено два факта опоздания с расчетами по заключенным договорам – окончательный расчет с поставщиками был произведен позже установленного срока на 7 и 18 рабочих дней соответственно. Как и в случае с вышеописанной проверкой, техникум получил представление, департамент образования – копию этого представления, а прокуратура региона – информацию о выявленных нарушениях.

ИА «Орелград»