В Орловской области завели дело на депутата

Речь идёт о коммерческом подкупе на общую сумму в 700 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции (из подразделения по Малоархангельскому району). Уголовным делом занимается орловское управление Следственного комитета России. Оно возбуждено по соответствующей статье – 204 УК, часть 7, пункт «г» («крупный размер»).

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, должностное лицо получило от индивидуального предпринимателя около 700 тысяч рублей. Такую сумму передали за три года, с марта 2021 по ноябрь 2024.

В полиции рассказали, что получатель работает управленцем в коммерческой организации. Сейчас он находится под домашним арестом.

Денежные средства перечислялись на банковские счета, которые были подключены к картам мужчины, а также его родственницы. Они являлись платой за то, что компания систематически закупала у ИП запчасти для сельскохозяйственной техники. Причём — в значительных объёмах.

В орловском управлении СКР дополнительно рассказали, что подозреваемый – депутат Подгородненского сельсовета Малоархангельского района. В компании он занимает должность главного инженера.

«Своими действиями подозреваемый воспрепятствовал здоровой конкуренции», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее дело по той же статье возбудили в отношении исполнительного директора ООО «Городское такси». На данный момент нему утверждено обвинительное заключение.

ИА «Орелград»