В Орле упростят доступ к муниципальному имуществу

Процедура торгов станет проще благодаря правительству страны и Госдуме.

Правительство РФ одобрило поправки в законопроект об унификации торгов. Документ был доработан Федеральной антимонопольной службой и вскоре будет рассмотрен в Госдуме. В первом чтении парламентарии приняли его еще в марте текущего года. Документ устанавливает базовые правила о едином порядке проведения торгов на право получения доступа к государственному и муниципальному имуществу. Так, ФАС предлагает закрепить в законе положение о недопустимости взимания платы за участие в торгах в пользу оператора электронной площадки.

«Также введена норма о применении ГИС «Независимый регистратор», которая уже применяется при проведении госзакупок для фиксации нарушений при проведении торгов в электронной форме, – сообщается на сайте Орловского УФАС России. – Принятие документа позволит упростить процедуру предоставления имущества, снизить количество нарушений и издержки участников в связи с переводом торгов в электронную форму, повысить уровень конкуренции на торгах. Кроме того, законопроект закрепит обязанность предоставления информации о заключенном договоре в ГИС «Торги», а также увеличит поступления от реализованного имущества в бюджеты всех уровней и обеспечит возможность планировать их объем».

Тем временем администрация города Орла в лице управления муниципального имущества и землепользования назначила на 11 августа проведение электронного аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества. Речь идет о четырех объектах, включенных в специальный перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или в пользование представителям малого и среднего предпринимательства.

Право на такое имущество имеют также организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Оператор универсальной торговой платформы выступит АО «Сбербанк–АСТ». Это будет электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене. Победители получат право аренды сроком на 5 лет нежилых помещений, расположенных в Орле по улице Комсомольской, Наугорскому шоссе и переулку Бетонному.

ИА «Орелград»