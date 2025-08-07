Во Мценске возобновился ремонт ЗАГСа, высмеянного Мусагалиевым

Причём он ведётся «собственными силами и средствами» сотрудников ведомства.

Об этом сообщили в официальных соцсетях Управления ЗАГС Орловской области.

Правда, пока речь идёт только о ремонте порожек, ведущих в здание, где, на втором этаже, располагается межрайонный отдел.

«Работы начались», – констатировали представители ведомства.

«Межрайонный отдел №3 Управления ЗАГС Орловской области» находится во Мценске на улице Машиностроителей, 18/1. Это подразделение стало знаменитым в 2021-м году, когда привлекло внимание известного комика Азамата Мусагалиева. Он высмеял состояние здание в эфире федерального телеканала «ТНТ».

Информация дошла и до губернатора Андрея Клычкова. Сообщалось, что в том же году ремонт начался, но затем был приостановлен.

ИА «Орелград»