Бюджет Орла немного урезали

Поправки в бюджет с подачи мэрии внесли депутаты горсовета.

Депутаты Орловского горсовета, дорабатывающие срок своих полномочий, одобрили проект внесения изменений в бюджет города на 025 год, представленный администрацией областного центра. В новой редакции были утверждены основные характеристики главного финансового документа города. Бюджет сократился, но на незначительную величину. Так, общий объем запланированных доходов бюджета города Орла на 2025 год снижен с 14,292 миллиарда рублей до 14,286 миллиарда рублей.

Сокращение произошло за счет снижения объема межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: он сокращен с 10,272 миллиарда рублей до 10,267 миллиарда рублей. На равную величину депутаты урезали и общий объем расходов бюджета города Орла: теперь он планируется в сумме 15,535 миллиарда рублей, тогда как раньше составлял 15,541 миллиарда.

Благодаря этому дефицит бюджета города Орла на 2025 год не изменился и по-прежнему запланирован в сумме 1,248 миллиарда рублей, что составляет 31,1 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга также не претерпел изменений: по состоянию на 1 января 2026 года он установлен в сумме 2,818 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей.

Напомним, ранее городской парламент принял к сведению представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета Орла за первый квартал 2025 года. По доходам он сложился в сумме 2,846 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 2,502 миллиарда рублей. Таким образом, первый квартал областной центр завершил с профицитом городского бюджета в сумме 343,715 миллиона рублей.

Парламентарии дали тогда мэрии ряд рекомендаций. В частности, посоветовали разработать комплекс мер по привлечению источников дополнительных поступлений в бюджет города Орла и оптимизации расходов, принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах, не допустить роста дебиторской задолженности по платежам от аренды имущества и земельных участков, а также повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований бюджетного законодательства.

ИА “Орелград”