В Орле призывник не смог засудить призывную комиссию

Он оспаривал повестку о призыве на военную службу.

Любопытное дело в рамках административного судопроизводства рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Местный житель подал административный иск к призывной комиссии города Орла и военному комиссариату Орловской области. Речь шла об оспаривании решения призывной комиссии. В обоснование заявленных требований истец указал, что он состоит на воинском учете в городском военкомате. В рамках весенней призывной кампании комиссия приняла решение о призыве его на военную службу.

Истец отмечает, что решение призывной комиссии не было ему вручено, а была вручена повестка для явки в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. Молодой человек не согласился с решением призывной комиссии и посчитал его незаконным, так как оно якобы было принято без учета имеющихся у него жалоб на состояние здоровья и медицинских документов. В частности, призывник в иске сообщил, что жаловался на повышенное артериальное давление и боль в суставе, но его жалобы якобы проигнорировали.

Истец полагал, что у него имеются признаки непризывного заболевания. Кстати, в судебное заседание он не явился. Суд из материалов личного дела призывника установил, что при первоначальной постановке на воинский учет он был отнесен к категории «А» и признан годным к военной службе. Он прошел медицинское освидетельствование, был осмотрен врачами, в том числе хирургом, терапевтом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом и невропатологом.

Жалоб на состояние здоровья при прохождении медицинского освидетельствования молодой человек не заявлял, поэтому на дополнительное обследование не направлялся. Измеряли ему и давление: оно не выходило за пределы нормы. Суд также учел тот факт, что призывник по повестке на отправку в Вооруженные Силы РФ не явился, и тот факт, что к «независимому» врачу за постановкой диагноза он обратился уже после вынесения решения призывной комиссией.

Суд пришел к выводу о том, что на момент прохождения медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией жалоб у призывника не имелось, по результатам осмотра заболеваний у него не установлено, а медицинских документов о наличии у него заболеваний он комиссии не предоставлял. При таких обстоятельствах суд решил, что принятое призывной комиссией решение от соответствует требованиям Закона «О воинской обязанности» и положению о военно-врачебной экспертизе, то есть, соответствует законодательству, регулирующему спорные правоотношения.

Истцу было отказано в удовлетворении его требований, но главного он добился – благодаря судебному разбирательству во время весенней призывной кампании его так и не смогли призвать на военную службу. Тем временем из Орловской области в зону СВО доставлена очередная посылка. Как сообщила пресс-служба губернатора, орловским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Сумском направлении, передали платформу на КамАЗ для установки зенитного комплекса. Гуманитарную помощь передали бойцам из подразделений ПВО в преддверии 82-ой годовщины освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Дополнительное оборудование поможет военнослужащим в эффективной боевой работе по защите неба, в том числе над Орловщиной.

ИА “Орелград”