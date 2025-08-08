Долю плохих дорог в Орле хотят сократить на 40 процентов

Мэрия обновила параметры целевой программы.

Администрации Орла в очередной раз скорректировала паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2027 годы». Общий объем ее финансирования теперь составляет 14,122 миллиарда рублей. На 2025 год финансирование запланировано в сумме 2,752 миллиарда рублей, на 2026 год – в сумме 2,273 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 1,217 миллиарда рублей. Федеральный бюджет в 2025 году выделит на дороги Орла всего 23,307 миллиона рублей.

Основная финансовая нагрузка лежит на Дорожном фонде Орловской области, из которого в целом в 2025 году город получит 2,234 миллиарда рублей. Из муниципального бюджета в текущем году на дороги должно быть выделено 494,464 миллиона рублей. В новой редакции мэрия утвердила и ожидаемые результаты реализации программы. Данный пункт гласит, что за весь период, то есть с 2022 по 2027 годы включительно, будет выполнен комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 160,49 километра.

Власти обещают улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Кроме того, запланировано уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог на 41,9 процентных пункта. Непосредственно в 2025 году в Орле планируется отремонтировать объекты улично-дорожной сети общей площадью 300,2 тысячи квадратных метров и восстановить верхние слои дорожной одежды общей площадью 71 тысяча квадратных метров.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта должен в этом году составить 56,4 километра. К слову, в 2024 году по муниципальной программе был выполнен ремонт пяти автомобильных дорог, входящих в Орловскую агломерацию, общей протяженностью 5,5 километра: на улицах Покровская, Пролетарская Гора, Советская, Полесская и Михалицына.

Кроме этого, за счет дополнительно доведенных средств Дорожного фонда Орловской области на ремонт автомобильных дорог, не вошедших в Орловскую агломерацию, было отремонтировано еще 10 объектов общей протяженностью 7 километров. В районах частной жилой застройки на 46 улицах были отремонтированы дороги общей протяженностью 31,7 километра. В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения также выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия на площади более 123 тысячи квадратных метров.

ИА “Орелград”