Спектр действия соцконтрактов уточнили в Орловской области

Уточнено основание для получения соцконтракта на преодоление трудной жизненной ситуации.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области своим приказом уточнил одно из оснований для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта на преодоление трудной жизненной ситуации. Звучит оно теперь так: осуществление ухода заявителем, являющимся единственным родителем (законным представителем), за проживающим с ним ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет».

«Копия трудовой книжки неработающего заявителя (члена его семьи) или сведения о трудовой деятельности с записью, подтверждающей факт отсутствия трудовых отношений на дату подачи им заявления, за периоды после 1 января 2020 года запрашиваются специалистом органа социальной защиты, ответственным за рассмотрение заявления об оказании государственной социальной помощи и прилагаемых к нему документов, в порядке межведомственного электронного взаимодействия», – так объяснили суть еще одной важной поправки специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Речь идет о поправках, внесенных в «Положение об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам Орловской области. Оно было принято в декабре 2024 года. Согласно ему право на государственную социальную помощь на основании социального контракта возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина по независящим от них причинам оказался ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Орловской области.

«Размер, периодичность государственной социальной помощи на основании социального контракта не должны создавать ситуации, при которой ее назначение оказывается предпочтительнее работы или других законных форм получения дохода», – отмечено в документе. К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, предусматривающая различные мероприятия. Например, предусмотрено мероприятие по поиску работы, в рамках которого в приоритетном порядке соцконтракт заключается с гражданами, проживающими в семьях с детьми.

Имеются и мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства, в рамках которых приоритет отдается многодетным семьям. А следующим пунктом в положении идут так называемые иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. В данном случае помощь положена для «удовлетворения текущих потребностей семьи, одиноко проживающего гражданина в приобретении товаров и услуг».

ИА “Орелград”