Для участников забега «ПоБерегу» споёт финалистка «Голоса»

Также Анастасия Спиридонова является победительницей шоу «Три аккорда» и «Точь-в-точь» и обладательницей Гран-при фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Напомним, забег назначен на 23 августа. Для участия потребуется предварительная регистрация.
Мероприятие организует «Орловский социальный кластер».
Текущая программа:
- с 16:00 до 18:45 – выдача стартовых комплектов для детей и взрослых,
- до 18:00 – выставка спортивных школ,
- 17:15 — разминка,
- 17:30 – первый забег на 100 метров,
- 18:00 – детский забег на 1000 метров,
- 18:30 – разминка для участников в возрасте от 14 лет,
- 19:00 – одновременный старт на дистанции 5,6 километра и 11,4 километра,
- 20:00 – выступление Анастасии Спиридоновой,
- 20:40 – подведение итогов и награждение победителей.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»