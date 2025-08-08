Для участников забега «ПоБерегу» споёт финалистка «Голоса»

8.8.2025 | 13:05 Культура, Новости, Общество, Спорт

Также Анастасия Спиридонова является победительницей шоу «Три аккорда» и «Точь-в-точь» и обладательницей Гран-при фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Фото: vk.com/poberegu57

Напомним, забег назначен на 23 августа. Для участия потребуется предварительная регистрация.

Мероприятие организует «Орловский социальный кластер».

Текущая программа:

  • с 16:00 до 18:45 – выдача стартовых комплектов для детей и взрослых,
  • до 18:00 – выставка спортивных школ,
  • 17:15 — разминка,
  • 17:30 – первый забег на 100 метров,
  • 18:00 – детский забег на 1000 метров,
  • 18:30 – разминка для участников в возрасте от 14 лет,
  • 19:00 – одновременный старт на дистанции 5,6 километра и 11,4 километра,
  • 20:00 – выступление Анастасии Спиридоновой,
  • 20:40 – подведение итогов и награждение победителей.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


