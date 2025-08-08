Облсовет отметил наградами сотрудников ГК «ОДСК»

Церемонию приурочили к наступающему Дню строителя.

Его будут отмечать в это воскресенье, 10 августа.

Торжественное мероприятие прошло на территории жилого комплекса «Зеленый квартал». Награды вручала Лариса Удалова — зампред областного совета, глава комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку.

Народная избранница отметила, что основу успеха «ОДСК» составляют преемственность поколений и верность сотрудников строительному делу.

««ОДСК» — одна из ключевых компаний в регионе, чьи проекты не только формируют современную инфраструктуру, но и задают высокие стандарты качества. За последние 20 лет силами компании возведено более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Это тысячи семей, получивших свой дом и десятки новых кварталов, преобразивших облик Орловщины», – подчеркнула Удалова.

Строителям вручили грамоты и благодарности регионального парламента, отметив их высокие трудовые показатели и вклад в развитие отрасли.

Напомним, что группа компаний «ОДСК» ведёт свою историю от августа 1943 года. Предприятие стало одним из главных участников масштабной работы по восстановлению Орла, разрушенного Великой Отечественной войной. За 82 года своего существования компания зарекомендовала себя как безусловный лидер строительного комплекса Орловской области. Сейчас в «ОДСК» работают около 2000 профессионалов. По данным Единого реестра застройщиков, компания уверенно занимает первое место в регионе по ключевым показателям — объёму строительства и вводу жилья.

