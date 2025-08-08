В Орле открылась выставка в честь знаменитого мультипликатора

Также Владимир Зарубин — автор рисунков, украсивших миллиарды почтовых конвертов и карточек.

Выставка «Родом из детства. Художник сказки и доброты» работает в Орловском краеведческом музее. Ознакомиться с ней можно до конца сентября.

Владимир Зарубин родился 7 августа 1925 года в Покровском районе в деревне Андрияновка. Орловец принял участие в создании 106 мультипликационных фильмов, выпущенных киностудией «Союзмультфильм». Также созданные им образы обитателей Волшебного леса изданы на почтовых конвертах и открытках совокупным тиражом 2,5 миллиарда экземпляров.

В день столетнего юбилея художника его выставку открыли сын старшего брата, Михаил Зарубин, а также член президиума Союза филокартистов России Светлана Корнилова. Также на церемонии выступил орловский краевед Александр Полынкин, издавший книгу «Владимир Зарубин – художник-праздник». Присутствовали и гости из других регионов.

«Несомненно, эта выставка стала первой в Орле, в которой комплексно представлено подавляющее большинство художественных работ Владимира Ивановича и кадры из мультфильмов, в создании которых он принимал участие», – отметили в пресс-службе музея. В экспозицию вошли около 400 работ (около половины — подлинники).

Также после открытия состоялась церемония спецгашения почтовой карточки, выпущенной АО «Марка» к юбилею художника, – специальным штемпелем, посвящённым нашему земляку.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»