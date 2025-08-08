В Орле вновь вспомнили адмирала Ушакова

На фоне споров об установке бюста знаменитого полководца открылась тематическая выставка.

Книжная выставка «Победа у мыса Тендра» начала работать в зале периодики Орловкой областной библиотеке имени Бунина. Она организована в рамках тематического годового цикла «Вехи воинской доблести и славы». Как пояснили организаторы, экспозиция посвящена сражению времен русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в ходе которого русский флот под командованием прославленного адмирала Фёдора Ушакова одержал уверенную и решительную победу.

«С тех пор дата окончания сражения – 11 сентября – является одним из Дней воинской славы России, – напоминают в «Бунинке». – На выставке представлены такие книги, как «История Российского императорского флота», «Книга будущих адмиралов» А. Митяева, «История российского Военно-морского флота», «Ушаков» В. Ганичева из цикла «Жизнь замечательных людей» и многие другие».

Сражение эскадры под командованием адмирала Ушакова с турецкой эскадрой у мыса Тендра произошло 28-29 августа 1790 года. С русской стороны в нем участвовали 10 линейных кораблей, шесть фрегатов и 20 вспомогательных судов, имевших на всех 826 орудий. Эскадре Ушакова противостояла эскадра капудан-паши Хусейна, начитывавшая 14 линейных кораблей, восемь фрегатов и вспомогательных судна, всего 1400 орудий. В результате двухдневного сражения турецкая эскадра потеряла шесть кораблей и свыше двух тысяч моряков, в том числе более 700 пленными.

Потери русского флота составили 25 раненых и 21 убитый, все русские корабли удалось сохранить. Победа русского флота позволила очистить от турецкого владычества значительную часть акватории Черного моря, благодаря чему впоследствии русская армия взяла целый ряд турецких крепостей, включая Измаил. Примечательно, что открытие выставки в честь Ушакова произошло на фоне развернувшихся дискуссий об установке бюста прославленного адмирала.

Как уже рассказывал «Орелград», в июле бюст неожиданно для многих, в том числе ученых и краеведов, появился на территории Фундаментальной библиотеки ОГУ имени И.С. Тургенева. Официального открытия бюста не было, а обстоятельства его появления покрыты завесой тайны. Появление нового памятника стала предметом обсуждения на заседании научно-методического совета, действующего при управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Эксперты решили направить письмо исполняющему обязанности ректора ОГУ Павлу Меркулову с официальным запросом об обстоятельствах установки бюста Ушакова.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”