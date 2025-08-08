Елена Казачкова стала полноценной главой департамента

Ранее она руководила орловскими физкультурой и спортом как «исполняющая обязанности».

Теперь произошло её окончательное утверждение в должности главы Департамента физической культуры и спорта Орловской области.

Отметим, что Казачкова стала «исполняющей обязанности» в июне. Предыдущий глава департамента, Алексей Берестов, остался во власти, но перешёл на должность заместителя губернатора по социальной политике.

Елена Казачкова родилась в Луганске, но живёт в Орле ещё с 1998 года. Она окончила Орловский государственный технический университет. С 2001 занимается корфболом.

В 2012 году стала капитаном сборной России (а также орловской команды «Госуниверситет — Школа высшего спортивного мастерства»). В составе национальной сборной выигрывала чемпионаты мира среди юниоров и среди студентов. Участвовала во многих международных соревнованиях по корфболу высшего уровня.

ИА «Орелград»