В Орле открыли бюст Алексея Куракина

Скульптуру разместили перед зданием прокуратуры Орловской области.

Инициатором установки стало это ведомство, а также Управление МВД России по Орловской области. Кроме того, идею поддержали представители региональных отделений Российского исторического общества и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также Императорского православного Палестинского общества.

Как напомнили в пресс-службе ОГУ имени Тургенева, князь Алексей Куракин, родившийся в 1759-м году, являлся генерал-прокурором (1796) и министром внутренних дел (1807) Российской империи. При этом он прочно связан и с нашим регионом.

Куракины владели орловским имением «Преображенское» (сейчас это территория Свердловского района). Здесь в 1829-м году князь скончался и был похоронен. В 2019-м состоялось торжественное перезахоронение.

ИА «Орелград»