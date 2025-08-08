Оздоровительный центр «Юбилейный» снова примет детей

Это произойдёт впервые с 2022-го года.

Центр находится во Мценском районе в деревне Новосёлки. Три года назад на его базе создали пункт размещения вынужденных переселенцев. С этого момента «Юбилейный» не работал по основному профилю.

Однако теперь ситуация изменилась. Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, с 10 по 23 августа лагерь проведёт профильную смену «Дорогами отцов». Её участниками станут 120 детей.

В их число войдут мальчики и девочки из Курской области, несовершеннолетние участники Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», а также дети из нашей области, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

ИА «Орелград»