Названа дата фестиваля «Слива-град»

8.8.2025 | 13:35 Новости, Общество

Её озвучил глава Кромского района Андрей Усиков.

Фото: zarya-kromy.ru

Фестиваль состоится 30 августа, в последнюю субботу лета. Об этом чиновник рассказал «Вести-Орёл».

Мероприятие начнётся в 12 часов.

Организаторы обещают гостям десятки блюд из сливы, мастер-классы для детей и взрослых, ярмарку мастеров, а также выступления творческих коллективов.

«Мы пригласили коллективы нашей области и соседних регионов. Будут гости из Донецкой и Луганской народных республик», – рассказал Усиков.

Отметим, что в минувшем году фестиваль не состоялся. Причиной стали события в Курской и Белгородской областях. Ожидается, что в этом году он пройдёт в третий раз.

Ранее «Слива-град» был признан «Лучшим проектом года» в сфере культуры по итогам 2022-го.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования