Названа дата фестиваля «Слива-град»

Её озвучил глава Кромского района Андрей Усиков.

Фестиваль состоится 30 августа, в последнюю субботу лета. Об этом чиновник рассказал «Вести-Орёл».

Мероприятие начнётся в 12 часов.

Организаторы обещают гостям десятки блюд из сливы, мастер-классы для детей и взрослых, ярмарку мастеров, а также выступления творческих коллективов.

«Мы пригласили коллективы нашей области и соседних регионов. Будут гости из Донецкой и Луганской народных республик», – рассказал Усиков.

Отметим, что в минувшем году фестиваль не состоялся. Причиной стали события в Курской и Белгородской областях. Ожидается, что в этом году он пройдёт в третий раз.

Ранее «Слива-град» был признан «Лучшим проектом года» в сфере культуры по итогам 2022-го.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»