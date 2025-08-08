В Орле восстановили два мурала на тему ВОВ

Это произошло в рамках уже завершившегося фестиваля муралов.

Фото: vk.com/oreladm

Напомним, масштабное мероприятие подарило городу 15 новых больших настенных рисунков, объединённых темой «Литературной столицы». Они должны продержаться около 15 лет.

Как сообщает Администрация Орла, также были восстановлены два городских мурала, созданных в предыдущие годы.

Известно, что их темы звучат как «Севастополь – город воинской славы» и «Сёстрам милосердия посвящается». Рисунки находятся на зданиях, расположенных в Советском районе.

Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства области и администрации Орла.

