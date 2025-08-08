Концерт во Владимире может дорого обойтись орловскому бизнесмену

Российское авторское общество отсудило у него крупную сумму.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подала Общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» к индивидуальному предпринимателю из Орла. Она просила суд о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведения. Российское авторское общество обладает государственной аккредитацией на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения, с текстом или без текста, и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения.

В данном случае претензия касалась концерта, который в апреле прошлого года прошел в концертном зале «Цех» во Владимире. Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель из Орла «осуществлял публичное исполнение следующих результатов интеллектуальной деятельности на территории КЗ «ЦЕХ». В рамках концерта было исполнено 18 песен The Hatters («Шляпники») — российской джипси-фолк-рок группы, основанной в 2016 году в Санкт-Петербурге. Судя по материалам дела, организатор не заплатил вознаграждение авторам прав на указанные треки.

«Осуществляя публичное исполнение музыкальных произведений без выплаты вознаграждения, ответчик тем самым допустил нарушение прав авторов музыкальных произведений, – говорится в тексте судебного решения. – Факт использования зафиксирован истцом путем видеозаписи, приобщенной к материалам дела на диске. В судебном заседании 15 июля 2025 года суд обозревал видеозапись процесса исполнения произведений, представленную истцом в материалы дела».

Авторское общество направляло орловскому бизнесмену письмо с требованием о выплате компенсации правообладателям авторских прав и предложением заключить соответствующий договор, но тот не сделал ни того, ни другого. И поскольку он компенсацию не выплатил, РАО обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением и просило о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав – по 20 тысяч рублей за каждую песню. Арбитраж иск удовлетворил и постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу РАО компенсацию в размере 360 тысяч рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

Ранее орловский арбитраж рассмотрел другой подобный иск.

ИА “Орелград”