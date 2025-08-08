Облсуд не изменил приговор за преступление восьмилетней давности

Криминальный эпизод произошёл в апреле 2017 года.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает прокуратура Орловской области, речь идёт об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (111 УК, часть 4). Мужчина избил знакомого — после чего потерпевший скончался.

Перед судом первой инстанции предстал 40-летний житель Орловского муниципального округа. Его сочли виновным. Приговор был достаточно жёстким — девять лет в колонии строгого режима, а также штраф в 450 тысяч рублей.

Орловец попытался обжаловать решение в облсуде. Однако там его сочли полностью справедливым.

Сейчас приговор уже вступил в силу.

