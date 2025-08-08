В «Дне мёда» примут участие около 25 пасечников

8.8.2025 | 16:55 Новости, Общество

В Орле ожидаются гости из других регионов.

Фото: Администрация Орла

Как и сообщалось ранее, мероприятие состоится 9 августа у входа в городской парк. Торговля начнётся в 9 и завершится в 15 часов.

Будут представлены производители мёда из Орловского муниципального округа, Залегощенского, Свердловского, Мценского района, других муниципалитетов. Также ожидаются гости-пасечники из Тульской и Брянской областей.

Кроме мёда на ярмарке можно будет купить прополис, цветочную пыльцу, воск, свечи из него, хлебобулочные изделия, в которых использовался мёд. Также орловцам предложат сувениры, тематическую литературу, инвентарь.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования