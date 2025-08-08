В «Дне мёда» примут участие около 25 пасечников

В Орле ожидаются гости из других регионов.

Как и сообщалось ранее, мероприятие состоится 9 августа у входа в городской парк. Торговля начнётся в 9 и завершится в 15 часов.

Будут представлены производители мёда из Орловского муниципального округа, Залегощенского, Свердловского, Мценского района, других муниципалитетов. Также ожидаются гости-пасечники из Тульской и Брянской областей.

Кроме мёда на ярмарке можно будет купить прополис, цветочную пыльцу, воск, свечи из него, хлебобулочные изделия, в которых использовался мёд. Также орловцам предложат сувениры, тематическую литературу, инвентарь.

