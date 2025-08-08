Орловцам запретили есть подпорченные грызунами продукты

Жителям региона посоветовали принять меры профилактики геморрагической лихорадки.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области распространило по региону памятку о мерах профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами, природно-очаговая инфекция, которая часто имеет тяжелое клиническое течение, пояснили в ведомстве. Источниками хантавирусов являются мелкие млекопитающие, в основном грызуны.

«Случаи инфицирования в 2024 году и истекшем периоде текущего года зарегистрированы на территории 12 муниципальных образований, в том числе: Болховском, Глазуновском, Колпнянском, Кромском, Покровском, Малоархангельском, Мценском, Орловском, Сосковском, Урицком, Ливенском муниципальном округе и города Орле. Заболевания в период с 2020 по 2023 годы регистрировались и на ряде других территорий Орловской области», – следует из информации Управления Роспотребнадзора.

По словам экспертов, основным механизмом передачи инфекции является аэрогенный, основные пути передачи – воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Проще говоря, возбудитель болезни, содержащийся в выделениях мелких млекопитающих, в виде аэрозоля или пылевого облака попадает через верхние дыхательные пути в легкие человека. Оттуда он способен через кровь проникнуть в другие органы и ткани, поражает в основном почки. Возможен и контактный путь передачи инфекции с экскрементами грызунов через поврежденную кожу, а также со слюной при укусе зверьком человека

«В целях предупреждения заболевания необходимо обеспечить проведение комплекса профилактических мероприятий, – говорят специалисты. – При посещении леса необходимо строго соблюдать личную гигиену, посуду и пищу нельзя раскладывать на траве, пнях. Для этих целей необходимо использовать клеенку, а на ночь лучше всего пищевые продукты упаковывать в пакеты и подвешивать на дерево. В туристических походах для ночлега следует выбирать сухие, не заросшие кустарником участки леса, свободные от грызунов. Следует избегать ночевок в стогах сена и соломы».

После возвращения домой после недельного отсутствия необходимо сразу же проветрить помещение, а затем провести влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Посуду надо тщательно вымыть и обдать кипятком. – При уборке дач, подсобных помещений, гаражей и погребов рекомендуется надевать ватно-марлевую повязку из 4-х слоев марли и резиновые перчатки, халат или другую рабочую одежду. Во время уборки не следует принимать пищу, курить.

Нельзя захламлять жилые и подсобные помещения, дворовые участки. Надо своевременно вывозить бытовой мусор и исключить возможность проникновения грызунов в жилье и хозпостройки. Категорически запрещается употреблять в пищу подпорченные или загрязненные грызунами продукты. Вода для питья должна быть кипяченой. Пищевые продукты следует хранить в недоступных для грызунов местах. «Для надежного предупреждения заражения ГЛПС необходимо проводить истребление грызунов на территории дач, садов, частных построек и т.д.», – следует из памятки.

