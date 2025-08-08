В ОГУ подвели первые итоги приёмной кампании

8.8.2025 | 11:00 Новости, Образование

На бюджетные места зачислены около 1300 человек.

Фото: Пресс-служба ОГУ имени Тургенева

При этом в вуз поступило около 12,5 тысяч заявлений, пишет «Орловский вестник». Таким образом, на каждое бесплатное место претендовало около 10 человек (9,6).

Самыми востребованными оказались направления и специальности медицинского профиля (лечебное дело и стоматология), гуманитарного (история и лингвистика), а также связанные с высокими технологиями. Также именно в этом году заметно вырос интерес абитуриентов к психологии и педагогике. Многие хотели стать учителями истории и обществознания, начальных классов, русского языка и иностранных языков.

Среди абитуриентов есть победители олимпиад, 100-бальники, а также один мультистобальник.

«Приём продолжается. Сейчас подают документы на обучение по программам магистратуры, ординатуры, аспирантуры, средне-профессионального образования, а также на места с оплатой стоимости обучения всех уровней. Итоги будут подведены позже, после завершения приёма. Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что приём складывается успешно» – отметил исполняющий обязанности ректора ОГУ имени Тургенева Павел Меркулов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования