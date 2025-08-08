В Ливнах пройдет панихида по всем погибшим воинам

Администрация города призвала почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину.

Администрация города Ливны анонсировала проведение Божественной литургии и панихиды по всем воинам. Мероприятие состоится 12 августа. Начало богослужения намечено на 9 часов утра. В это время на месте закладного камня будущего храма святого мученика Иоанна Воина в Сквере памяти воинов-интернационалистов сначала будет совершена литургия, а затем заупокойная лития по всем ливенцам, погибшим в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, в ходе проведения специальной военной операции и во всех других военных конфликтах.

«12 августа Русская Православная Церковь чтит память мученика Иоанна Воина, – пояснили в администрации города. – По традиции, в этот день православные христиане поминают усопших воинов, участвовавших во всех военных конфликтах и боевых действиях. По многолетней традиции Военно-патриотический клуб воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий проводит в этот день памятное мероприятие в Сквере памяти воинов-интернационалистов».

Пройдет мероприятие по благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. Желающие смогут принять таинство исповеди и причастия. «Давайте вместе помолимся о погибших, почтим память тех, кто отдал жизнь за Родину!», – призывают организаторы. Тем временем протоиерей Сергий Гаврюшин освятил памятник героям экипажа боевого вертолета Ми-28НМ. Напомним, церемония открытия памятника прошла в Орловском муниципальном округе.

Мемориал установлен в память о старших лейтенантах Азизе Кудрякове и Михаиле Лазисе, которые погибли 25 июля 2024 года при выполнении боевой задачи по обнаружению и уничтожению вражеского беспилотника. В момент поражения дрона под вертолетом сработало взрывное устройство. Офицеры ценой собственной жизни предотвратили возможную трагедию на земле.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, с молитвой и духовным словом к присутствовавшим на церемонии обратился председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Сергий Гаврюшин. Он совершил заупокойную литию по погибшим воинам и освятил памятник. «Эти воины исполнили свой долг до конца. Их подвиг – пример истинного служения Отечеству и ближним. Да будет память о них свята», – сказал отец Сергий.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”