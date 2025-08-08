Выявление зон риска принесло в бюджет 67 миллионов рублей

Такую сумму внесли плательщики специальных налоговых режимов.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям и организациям региона о том, что самостоятельное уточнение налоговых обязательств позволяет избежать начисления штрафов, а также исключает риски применения иных ограничений. Случается, что налогоплательщик занижает в декларации сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если он делает это намеренно и сознательно, ему грозят санкции. Но бывает, что налогоплательщик случайно допускает ошибку при заполнении отчетных документов. В любом случае закон дает право на исправление ошибок.

«При обнаружении налогоплательщиком ошибок или недостоверных сведений в представленной в налоговый орган декларации, которые привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате, ему необходимо внести соответствующие изменения и представить уточненную декларацию. Данная норма регламентируется абзацем 1 пункта 1 статьи 81 Налогового кодекса РФ», – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Кстати, по состоянию на 1 июля 2025 года остаток суммы невыясненных налоговых платежей в Орловской области составил 462,3 тысячи рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 83,2 тысячи рублей, или на 15,3 процента. Кроме того, по данным УФНС, за первое полугодие 2025 года сумма поступлений по результатам проведенной контрольной и контрольно-аналитической работы налоговых органов в отношении плательщиков, применяющих спецрежимы, превысила 67 миллионов рублей, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 16,4 миллиона рублей.

«В том числе 59,3 миллиона рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 15,2 миллиона рублей, поступило в бюджет после самостоятельного уточнения налоговых обязательств в ответ на требования и уведомления налоговой службы, – говорят в областной налоговой службе. – Такого результата удалось достичь за счет проведения четкого, последовательного и автоматизированного анализа финансовой деятельности налогоплательщиков и выявления определенных зон риска, о которых специалисты регионального управления налоговой службы информируют представителей бизнеса».

Оставшиеся 7,7 миллиона рублей, продолжают налоговики, поступили в бюджет по результатам камерального контроля специальных налоговых режимов и доначисления сумм налоговиками. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года прирост поступлений составил почти 1,2 миллиона рублей, или 118 процента. Ранее также сообщалось, что за шесть месяцев текущего года в бюджет Орловской области поступило более 17 миллионов рублей от организаций, которые уточнили обязательства по налогу на имущество, что выше показателя аналогичного периода прошлого года в два раза.

ИА “Орелград”