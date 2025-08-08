В Орле компанию крупно оштрафовали за студента-прогульщика

Дело об административном правонарушении изучил суд Заводского района.

Суд Заводского района города Орла рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ. Оно было возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Москве, но занимающегося в Орле выпуском изделий из пластмассы. Как следует из постановления суда, нарушение, ставшее основной для возбуждения дела, было выявлено еще в апреле 2025 года по результатам проведения внеплановой документарной проверки, а теперь дошло до суда.

Проводила ее старший инспектор по особо важным поручениям отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. В ходе проверки был установлен факт привлечения компанией к трудовой деятельности иностранного гражданина, являющегося студентом Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Обучается он по очной форме. На фирме трудился в качестве подсобного рабочего, в частности, занимался сортировкой пластиковых стаканов.

Проверяющие пришли к выводу, что иностранный студент трудился без соответствующего разрешения. Кроме того, они установили, что из-за работы студент отсутствовал на учебных занятиях. А это является нарушением части 4 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». По итогам проверки на фирму составили протокол и завели административное дело. В судебном заседании представители компании вину в совершении административного правонарушения не признали.

По их мнению, в описанном случае не нужно оформлять ни разрешение на работу, ни патент, так как подсобный рабочий является студентом очного формы обучения. А таким студентам, мол, разрешено осуществлять трудовую деятельность без оформления вышеуказанных документов. При этом законодатель не обязывает работодателя контролировать учебный процесс иностранных работников, отметила представитель фирмы.

В свою очередь позиция УВМ УМВД России по Орловской области заключалась в том, что иностранный студент именно во время учебного процесса работал в ООО, что недопустимо. По версии государственного органа, компания обязана контролировать принятых на работу иностранных работников, а именно следить за тем, чтобы они работали только в свободное от учебы время. При должной степени ответственности и осмотрительности работодатель мог контролировать учебный процесс иностранного работника, поскольку расписание занятий находится в открытом доступе на сайте учебного заведения, добавил представитель Управления по вопросам миграции.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении и выслушав мнение сторон, суд решил, что компания действительно нарушила нормы закона и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Но постановление может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”