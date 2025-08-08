Орёл безальтернативно выиграл субсидию на туризм

Заявка областного центра оказалась единственной.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области обнародовал информацию о результатах рассмотрения заявок муниципальных образований на реализацию проектов по развитию общественной территории. Как уже рассказывал «Орелград», на конкурсной основе разыгрывались субсидии на проведение мероприятий по обустройству туристского центра в соответствии с туристским кодом центра города. Отбор получателей субсидии проводился на основании постановления правительства Орловской области, финансирование обеспечено в рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Как следует из итогового протокола, как такового конкурса не получилось, поскольку на участие в нем была подана только одна заявка. Ее автором стал город Орел. Конкурсная комиссия признала данную заявку соответствующей требованиям отбора и приняла ее к рассмотрению. Затем департамент принял решение о признании города Орла победителем отбора. А 6 августа департамент издал приказ о предоставлении субсидии из областного бюджета городу Орлу на реализацию проекта по развитию общественной территории в размере 12,626 миллиона рублей. Также департамент заключит с Орлом соглашение, в рамках которого будет контролировать целевое расходование средств.

Тем временем в Орле на Ленинском (Александровском) мосту появилась световая проекция традиционной русской вышивки – главного туристического бренда Орловщины. Как сообщает администрация областного центра, она будет транслироваться каждый день с наступлением сумерек. Яркая световая проекция стала подарком для жителей и гостей областной столицы ко Дню города. «Орловский спис – уникальная техника вышивки, характерная для Орловской области. В ней преобладает красный цвет, который символизирует жизнь, радость и надежды», – пояснили по этому поводу в пресс-службе губернатора.

