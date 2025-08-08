Юную орловчанку госпитализировали из-за шпагата

У 19-летней девушки диагностировали сакроилеит.

Так называется острое воспаление крестцово-подвздошного сустава. Как рассказали в Больнице скорой медицинской помощи имени Семашко, оно встречается нечасто. Иногда — в виде осложнения при инфекционных и аутоиммунных заболеваниях.

Девушка жаловалась на высокую температуру (более 39 градусов), слабость, невозможность опираться на ногу (она постоянно находилась в согнутом положении). Кроме того, её беспокоили сильные боли в области крестцово-подвздошного сочленения. Все эти симптомы развились «на ровном месте» за несколько дней.

В итоге врачи выявили у неё «отёк грушевидной мышцы таза со сдавлением седалищного нерва». Оказалось, что за два дня до появления болезненных симптомов девушка садилась на поперечный шпагат. В этот момент произошло растяжение связок тазобедренной области.

Пациентку положили в хирургическое отделение. Однако операция не потребовалась. Сейчас орловчанка уже выписана на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»