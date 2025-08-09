Сферу вывоза мусора проверила КСП

Оглашены результаты проверки регоператора по обращению с ТКО.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала отчет о проверке эффективности использования государственного имущества при реализации мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проверка затронула ООО «Управляющая компания «Зеленая роща». С 2018 года эта компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области. По результатам контрольного мероприятия за 2024 год нарушения были выявлены по основному виду деятельности.

В их числе КСП назвала то, что отдельные перевозчики использовали менее половины того количества спецтехники, которое предусмотрено договорами. Вскрыты были и системные нарушения графика транспортирования ТКО, что повлекло за собой «перенакопление ТКО на контейнерных площадках». В адрес регионального оператора неоднократно поступали жалобы от населения, что влекло за собой необходимость выезда на отдельные территории дополнительного транспорта, который приходилось арендовать.

«Учет массы захораниваемых отходов ООО «ЭкоПолис» в 2024 году осуществлялся в отсутствие взвешивания доли вторичных материальных ресурсов и доли остатков сортировки, что не подтверждает достоверность данных о годовой массе обработанных и захороненных ТКО, – говорится в отчете КСП. – Действующие объекты размещения отходов на захоронение в отсутствие необходимой разрешительной документации и необходимой вместимости влекут угрозу запрета эксплуатации данных объектов».

Также аудиторы считают, что региональный оператор не в полном объеме востребовал задолженность с 2023 года, которая возникла из-за того, что он за свой счет и собственными силами ликвидировал выявленные им же несанкционированные свалки. Впрочем, как уже рассказывал «Орелград», регоператор ведет претензионную работу в данном направлении и недавно отсудил у мэрии Орла возмещение за уборку одной из таких свалок.

«По результатам проверки закупочной деятельности Общества установлено завышение начальной (максимальной) цены контракта при расчете Обществом расходов на транспортирование ТКО», – продолжает КСП, пояснив, что также был выявлен факт проведения запроса предложений по закупкам с начальной ценой контракта, превышающей 5 миллионов рублей. Еще одним нарушением в сфере закупок в отчете названо признание победителем заявки единственного участника закупки, которая, по мнению аудиторов, не соответствовала требованиям документации о закупке.

ИА “Орелград”