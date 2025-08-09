Детей-сирот обеспечат одеждой и обувью за счет областного бюджета

Соответствующие нормы и правила утвердил социальный департамент.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил нормы и правила обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, новые правила утверждены для выпускников организаций для детей-сирот. Областная казна оплатит для них комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря в случае, если это не сделали организации, где они ранее обучались или воспитывались.

Согласно документу выпускники обеспечиваются указанным имуществом не позднее их последнего дня пребывания в организации для детей-сирот. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря. Она может быть перечислена на его счет, открытый в банке, но при условии, что эти деньги, включая капитализированные проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в банках РФ.

Кроме того, суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах выпускника в одном банке, не должен превышать предусмотренный Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам. Размер денежной компенсации определяется самой организацией для детей-сирот исходя из текущих цен на комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря.

В целом комплект выпускника насчитывает 20 наименований, в том числе: одежду и головной убор по сезону, обувь комнатная сезонная, платье, юбку, брюки, шорты, бриджи, в том числе джинсовые, одежду домашнюю (халат, пижама или домашний костюм), рубашку, блузку, свитер, кофту, толстовку, водолазку, футболку, майку, носки, комплект постельного белья, полотенца, одеяло шерстяное или синтепоновое, плед, сумку, рюкзак и др.

Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем выпускников оформляется соответствующим распорядительным актом. Интересно, что приказом департамента выпускникам разрешается при поступлении на очное обучение по основным профессиональным образовательным программам или трудоустройстве оставлять себе бывшие в пользовании одежду и обувь.

ИА «Орелград»