На главу Болхова не потратили ни копейки

Утвержден отчет об исполнении бюджета города Болхова за первое полугодие.

Депутаты Болховского горсовета заслушали и утвердили отчет местной администрации об исполнении бюджета города Болхова за 6 месяцев 2025 года. Сложился он с дефицитом: по доходам – в сумме 24,399 миллиона рублей, по расходам – в сумме 28,342 миллиона рублей. Таким образом, превышение расходов над доходами составило 3,942 миллиона рублей. Годовой план по доходам при этом оказался исполнен всего на 27,6 процента, поскольку составляет он 88,495 миллиона рублей. Собственные доходы бюджета города запланированы в сумме 31,246 миллиона, поступило в казну за первое полугодие только 11,92 миллиона рублей, или 38,1 процента от плана года.

В основном город заработал на налогах, которые принесли в казну 10,942 миллиона рублей. Среди них доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 1,068 миллиона рублей, НДФЛ – 7,64 миллиона, земельный налог – 908,3 тысячи рублей, единый сельскохозяйственный налог – 1,175 миллиона, налог на имущество физических лиц – всего 150,1 тысячи рублей. Что касается неналоговых доходов, то они за первое полугодие чуть-чуть не дотянули до миллиона и составили 977,6 тысячи рублей. В эту сумму вошла выручка от арендной платы за земельные участки и муниципального имущества, а также продажи земли. Различные штрафы пополнили казну города всего на 8 тысяч рублей, то есть они приносили чуть более 1000 рублей в месяц.

Общая сумма расходов бюджета города Болхова за полгода составила лишь 14,4 процента от годового плана. Интересно, что расходы «по функционированию высшего должностного лица муниципального образования» за полгода исполнены на 0 рублей 00 копеек. Однако напомним, что у Болхова с прошлого года нет официально избранного главы, его обязанности временно исполняет Наталья Толпыгина, заместитель главы города. Видимо, в отчете о бюджетных расходах затраты на ее работу учтены в составе «простых служащих».

Кстати, за полгода на функционирование городской администрации из местного бюджета было израсходовано 8,548 миллиона рублей. Годовой план составляет 13,903 миллиона рублей, то есть на обеспечение работы чиновников за полгода потратили 61,5 процента средств, запланированных на весь город. Вероятно, во второй половине года местным чиновникам придется экономить и затянуть пояса.

ИА «Орелград»