Во Мценске «оцифровали» все школы

Необходимое оборудование учреждения получили в рамках федерального проекта.

В рамках проекта «Формирование цифровой образовательной среды» национального проекта «Образование» все общеобразовательные учреждения города Мценска были оснащены многофункциональными устройствами, ноутбуками, видеокамерами с видеокартами, микроскопами и интерактивными досками. Об этом говорится в паспорте обновленной муниципальной программы развития образования, которую с изменениями утвердила администрация райцентра. Напомним, предварительно документ прошел процедуру общественного обсуждения.

Из него следует, что в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» во всех школах города созданы и успешно функционируют центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в пяти школах были отремонтированы спортивные залы. Приобретено спортивное оборудование для школьных спортивных клубов и уличные плоскостные сооружения, то есть тренажеры.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе лицея №5 был создан и сейчас успешно работает школьный технопарк «Кванториум», где представлены такие направления, как IT, Bio, Hi-tech. По данным администрации Мценска, более 2648 местных школьников имеют возможность посещать бесплатные дополнительные и внеурочные занятия, на которых учатся проводить опыты, моделировать и конструировать, работать в виртуальной реальности.

Также они осваивают 3D-технологии, лазерные граверы, сборочные и паяльные инструменты. Школьные технопарки помогают реализовать научно-технический интерес детей и повышают престиж технических профессий, подчеркивают в мэрии. В настоящее время муниципальная система образования города Мценска представлена восемью школами, двенадцатью детсадами, двумя организациями дополнительного образования и одним центром психолого-педагогической медицинской и социальной помощи.

ИА «Орелград»