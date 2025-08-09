Чиновникам выборочно запретили «представление» в профсоюзах

В Ливенском районе актуализировали правила трудового распорядка.

Администрация Ливенского района внесла изменения в действующие с 2014 года правила внутреннего трудового распорядка для собственных работников. Как следует из преамбулы документа, принят он в соответствии со статьей 190 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях актуализации муниципального правового акта. Правила определяют внутренний трудовой распорядок в администрации Ливенского района, порядок приема и увольнения работников, их основные обязанности, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

К категории работников администрации Ливенского района относятся муниципальные служащие и работники, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, но отвечающие за техническое обеспечение деятельности администрации. Большинство поправок носят технический характер, но некоторые нормы изложены в новой редакции. Например, местный чиновник теперь может лишиться работы в случае признания его иностранным агентом.

В свою очередь, муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления (а также его заместитель), «в целях исключения конфликта интересов» не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе. Данное ограничение, под которое подпадают глава администрации района и его заместители, распространяется на весь период замещения ими соответствующих должностей.

Кстати, в минувшем июне заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области Максим Ветчинников принял участие в празднике, посвященном Дню Ливенского района. И вместе с губернатором Андреем Клычковым вручил награды победителям областного конкурса «Лучший коллективный договор года» за 2024 год. От Ливенского района победителями стали «Племенной завод «Сергиевский», председателем первичной профсоюзной организации которого является Светлана Говорова, и АО «Успенское», первичную профсоюзную организацию которого возглавляет Наталья Гусева.

