Суд запретил орловцу мешать соседу нормально жить

Любопытный спор двух соседей рассмотрел Орловский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, иск подал житель Орловского муниципального округа, а в качестве ответчика выступил его сосед. Судя по материалам дела, спорные ситуации между ними возникают уже не один год. Но до сих пор все удавалось решить мирно, хотя и не бесплатно. Однако разногласия теперь дошли до такого предела, что без помощи суда стороны разойтись не смогли. Истец просил об устранении препятствий в пользовании имуществом.

«Требования обоснованы тем, что в 2010-2011 году ответчик начал возведение ограждения своего земельного участка, – следует из информации пресс-службы Орловского районного суда. – По обоюдному согласию между истцом и ответчиком ограждение устанавливалось по кадастровой границе участка. В целях реализации указанных выше соглашений, спустя год после установки ограждения, истец передал ответчику денежные средства в сумме 26 000 рублей».

Из иска следовало, что именно ответчик определил указанную сумму этой своего рода компенсации. С тех пор прошло более десяти лет, «компенсация», вероятно, давно закончилась. И сосед попытался выбить ее повторно. В 2024 году он вновь стал требовать плату от своего соседа, причем последний в иске заявил, что деньги он требовал «без каких-либо обоснований». А это уже похоже на вымогательство, хотя в данном случае о возбуждении уголовного дела по такой статье не сообщается. Речь идет лишь о гражданском деле.

«В целях принуждения для выплаты денежных средств ответчик начал систематически препятствовать истцу в пользовании земельным участком, – сообщает пресс-служба суда. – С учетом исследованных в судебном заседании доказательств, учитывая пояснения истца, показания допрошенного свидетеля, отсутствие каких-либо возражений со стороны ответчика, суд обязал ответчика не чинить препятствия истцу в пользовании ограждением в целях производства ремонтных и реставрационных работ, установке въездных ворот, не чинить препятствий в устройстве въезда на территорию домовладения. Решение не вступило в законную силу».

