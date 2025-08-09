Орловчанка зарезала своего жениха на глазах у родных

Обстоятельства уголовного дела изучили судьи областного суда.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу местной жительницы, ранее признанной виновной в совершении убийства. В первой инстанции это дело еще весной рассматривал суд Советского района города Орла. Тогда было установлено, что женщина зарезала своего приятеля, которого ее родственники в ходе процесса называли ее женихом.

Преступление было совершено в конце января 2024 года. Тем вечером подсудимая вместе со своим женихом отправились в гости к ее маме. Добирались на такси, водитель которого, выступивший в суде в качестве свидетеля, припомнил, что еще в дороге молодые люди разговаривали на повышенных тонах. В квартире помимо матери подсудимой находился ее сожитель. Встретив гостей, «родители» провели их на кухню, где какое-то время компания совместно распивала спиртные напитки.

Судя по материалам дела, подсудимая вела себя все более агрессивно, особенно по отношению к своему молодому человеку. В какой-то момент она решила, что тот ее оскорбил. Позднее в своих показаниях она упоминала, что была очень сильно зла на него. Схватила со стола кухонный нож и набросилась на жениха. Нанесла ему десятки ударов, и часть полученных ран оказалась смертельной. В частности, женщина била ножом в шею потерпевшего.

По приговору суда первой инстанции подсудимая была признана виновной в умышленном причинении смерти и осуждена по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год. В апелляционной жалобе ставился вопрос об «отмене приговора в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и оправдании осужденной в связи с ее непричастностью к совершению преступления». Но областная судебная коллегия не нашла оснований для изменения назначенного наказания.

ИА “Орелград”