Под Орлом насчитали десятки «антисанитарных» скважин

Вода в Верховье добывается и поставляется населению с нарушениями.

Верховский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению Орловского природоохранного межрайонного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц и подавшего иск к администрации Верховского района. Надзорное ведомство просило признать незаконным бездействие местных властей, которое создавало определенную угрозу здоровью местных жителей.

В своем иске прокурор указал, что серьезные нарушения были вскрыты при ведении надзорной деятельности в области исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Бездействие администрации Верховского района, по мнению истца, выразилось в том, что для 47 скважин на момент проверки не были установлены зоны санитарной охраны.

Между тем, все эти скважины являются источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения многих населенных пунктов Верховского района. И это означает, что санитарные требования к ним должно строго соблюдаться. Одним из главных условий функционирования скважин по добыче питьевой воды является наличие у них зоны санитарной охраны. Впрочем, как сообщает пресс-служба суда, уже в судебном заседании прокурор уточнил исковые требования.

Он по-прежнему просил признать незаконным бездействие администрации Верховского района, но речь шла уже не о 47 скважинах, расположенных по всему району. Требования были сужены до восьми разведочно-эксплуатационных скважин для добычи подземных вод, расположенных в Теляженском, Коньшинском, Скородненском и Русско-Бродском сельских поселений Верховского района. Рассмотрев административное дело, суд согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил.

Бездействие администрации Верховского района признано незаконным. Суд обязал ее в течение полутора лет с момента вступления решения в законную силу разработать проекты зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в отношении восьми разведочно-эксплуатационных скважин для добычи подземных вод. Затем зоны надо будет утвердить. Но решение пока еще в законную силу не вступило.

ИА «Орелград»