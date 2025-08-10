Арбитраж признал незаконным решение орловских чиновников

Спорное постановление касалось аренды земельных участков в Должанском районе.

Арбитражный суд Орловской области признал недействительным постановление администрации Должанского района, изданное еще в 2024 году. Спорным постановлением чиновники, в свою очередь, отменили собственное постановление, изданное в январе 2003 года. Иск к ним подала агропромышленная корпорация «Юность», зарегистрированная в поселке Нарышкино. По мнению корпорации, издание администрацией Должанского района спорного постановления нарушило принцип правовой определенности.

Для разрешения спора арбитражный суд окунулся в прошлое. Он установил, например, что во исполнение постановления правительства РФ от 29 декабря 1991 года «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» администрацией Должанского района были вынесены собственные постановления. В соответствии с ними в долевую собственность граждан, проживавших и работавших в то время на территории КООПХ «Студеновское», было предоставлено 3159 га сельскохозяйственных угодий. Земельные паи по 6,5 га получили 486 граждан.

В 2002-2003 годах было проведено межевание и по его результатам подготовлено дело по проведению землеустройства и подготовки документов для проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав в органах юстиции по КООПХ «Студеновское». В декабре 2002 года прошло общее собрание пайщиков, однако не все из них на нем присутствовали. Кто-то просто не пришел, кто-то к тому времени уже умер, а наследники не оформили права на земельные доли. Для тех лет это была типичная ситуация.

Но земля не должна простаивать, ведь закон гласит, что земли сельхозназначения должны быть введены в оборот. Поэтому коллектив собственников обратился в комитет по земельным ресурсам и землеустройству Должанского района с заявлением об определении на местности земельного массива площадью 3061,5 га. А в январе 2023 года главой администрации Должанского района было издано постановление №16, которое в 2024 году новые районные власти решили отменить.

Между тем, в соответствии с постановлением 2003 года в счет паевой земли был выделен земельный массив площадью 3061,5 га с описанием его границ. Затем землю поставили на кадастровый учет, после чего они были переданы в аренду ЗАО «АПК Юность». Впоследствии корпорация выкупила часть долей у их собственников. Суд пришел к выводу, что постановление 2003 года было принято в соответствии с действовавшими на тот момент нормами права. И полномочиями администрации Должанского района по перераспределению земель до последнего времени не оспаривались.

И хотя уже в наши дни чиновники заявили, что постановление 2003 года было издано с нарушением норм Гражданского кодекса РФ, суд посчитал иначе. Он указал в своем решении, что отмененное в прошлом году постановление 2003 года на самом деле являлось правоустанавливающим документом, которым было определено местоположение земельного массива – паевой земли, переданной затем в аренду «АПК Юность». А после выкупа паев часть земли вообще перешла в собственность корпорации, сведения о чем внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Получается, что отменой постановления 2003 года чиновники фактически отменили не только договор аренды, но и сделки купли-продажи паев? Суд счел это неправомерным и недопустимым. Постановление администрации Должанского района от 2024 года признано недействительным, но на решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеж.

