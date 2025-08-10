В Кривцово-Плота появится центр единоборств

Проект строительства уже прошел экспертизу.

Положительное заключение выдали эксперты на проект строительства Центра единоборств и военно-патриотического воспитания молодежи. Объект должен появиться в селе Кривцово-Плота Должанского района. Речь идет не о строительной, а об историко-культурной экспертизе. Дело в том, что в преддверии строительства участок, отведенный под него, обследовали археологи – ведь не исключено, что на участке могут скрываться неизвестные науке археологические объекты.

Уже затем результаты археологического обследования успешно прошли государственную историко-культурную экспертизу. Археологическую экспедицию в Кривцово-Плота организовал сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Елецкий стан». Работы выполнялись по заказу администрации Кудиновского сельского поселения Должанского района, поскольку участок отведен для хозяйственного освоения местными властями.

Обследованная площадь составила 0,67 га. Исследование потребовалось еще и потому, что указанный земельный участок расположен в защитной зоне объекта культурного наследия братская могила советских воинов, умерших от ран, полученных в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Кроме того, рядом находятся остатки исторической усадьбы Рохмистровой. При этом участок, на котором должен появиться центр единоборств, расположен вне зон охраны объектов культурного наследия.

Как следует из акта экспертизы, участок обследования находится в центральной части села Кривцова-Плота, на правом берегу реки Плотская. Раньше он был покрыт лесом, но потом деревья выкорчевали. Сейчас участок покрыт луговой травой и цветами, а в его центре археологи обнаружили старый колодец, сложенный из железобетонных колец. Ни визуальный осмотр, ни закладка шурфа каких-либо находок или признаков культурного слоя не принесли и не выявили. Братскую могилу работы не затронут. В связи с этим на проект строительства объекта «Центр единоборств и военно-патриотического воспитания молодежи» эксперты и выдали положительное заключение.

ИА “Орелград”