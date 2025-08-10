Контроль за ремонтом дороги под Орлом усилили

«Орелгосзаказчик» принял меры после проведенной КСП проверки.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области проверила использование почти 85 миллионов бюджетных рублей при ремонте покрытия автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека на территории Колпнянского района. Были выявлены некоторые нарушения, а по итогам проверки казенное учреждение «Орелгосзаказчик» получило от аудиторов предписание.

В частности, КСП в нем отметила, что заказчик не на должном уровне контролировал работу подрядчика, которым является компания «Газ Ресурс», и субподрядчиков. Счетная палата сообщила о том, что «Орелгосзаказчик» представил ответ о мерах, принятых во исполнение требований представления. Из него, в частности, следует, что «по итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектом контроля приняты меры по усилению контроля за исполнением подрядчиками обязательств по государственным контрактам и субподрядчиками по исполнению договоров субподряда».

Также приняты меры по усилению мониторинга рынка производителей применяемых при выполнении работ материалов – для соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств. Дело в том, что в смету на ремонт указанной дороги была заложена одна марка щебня, в то время как следовало, по мнению КСП, заложить другую марку. В результате было «переплачено» более полумиллиона рублей. Речь не идет о хищении или растрате, просто аудиторы сочли, что при использовании другой марки щебня можно было сэкономить бюджетные средства.

«Кроме того, объектом контроля приняты меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проанализированы результаты контрольного мероприятия о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств», – добавили в областной Контрольно-счетной палате.

ИА «Орелград»