Сквер Танкистов в Орле может получить федеральный статус

В сквере выявлены признаки археологического культурного слоя.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области распорядилось о включении объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия. А именно в перечень включен объект под названием «Культурный слой исторической части г. Орла: Сквер Танкистов», XVIII-XIX вв. Сквер Танкистов и так имеет статус памятника, но истории, а теперь может получить и статус археологического памятника, причем федерального значения.

Как следует из приказа управления, выявленный культурный слой XVIII-XIX веков обладает историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии. Также утверждены границы территории выявленного объекта археологического наследия и установлен особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается объект. Кроме того, управление приказало принять меры по государственной охране выявленного объекта до тех пор, пока не будет принято решение о его включении или отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается выявленный культурный слой исторической части Орла, запрещает проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д. Запрещен вывоз грунта, распахивание плугом, размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника или нарушающие его визуальное восприятие.

Разрешается: проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе проведение научно-исследовательских археологических работ; установка информационных знаков и указателей; проведение мониторинга и проведение землеустроительных работ; открытый доступ к объекту археологического наследия. К слову, аналогичный приказ с аналогичными ограничениями управление вынесло в отношении еще одного выявленного объекта, а именно объекта «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. Разина, дом 10 г», XVIII-XIX вв. Он также претендует на статус объекта культурного наследия федерального значения.

ИА «Орелград»