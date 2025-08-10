В Кромах отреставрируют дом XIX века

Проект реставрационных работ уже одобрили эксперты.

Положительное заключение выдали эксперты на научно-проектную документацию работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой XIX века», расположенного на улице Советской, 34 в поселке Кромы. Он включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, здание является памятником градостроительства и архитектуры. Решение о его постановке на охрану было принято в 1977 году исполкомом Облсовета.

А в 2023 году управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило правовой режим использования территории этого памятника, который предусматривает определенные ограничения. Поэтому пришлось проводить государственную историко-культурную экспертизу. Впрочем, эксперты пришли к выводу, что планируемые работы памятнику не навредят. Техническое состояние здания оценивается как удовлетворительное, но общее состояние – как ограниченно-работоспособное.

«Здание в объемно-пространственной композиции и построении фасадов несет традиции русского каменного зодчества и определяет идентичность исторической среды поселения», – отметили эксперты в своем акте. В здании планируется реставрация штукатурки и декоративных элементов фасада, замена входных групп с установкой навесов, реставрация цокольной части стен, устройство отмостки по периметру здания, утепление чердачного перекрытия современными материалами, замена стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия, замена оконных блоков и др. Оформление фасадов остается неизменным.

Указанный объект культурного наследия находится в центре поселка городского типа, недалеко от здания администрации. Из исторической справки следует, что в конце XVIII века на нынешней улице Советской были построены по типовым проектам два каменных двухэтажных здания – Дом городничего (Советская, 33) и здание присутственных мест (Советская, 34). Эти дома как бы озаглавливают нынешнюю Советскую улицу, по которой в XIX – начале XX века проходило Орловско-Курское шоссе. Эти здания-ровесники были обозначены на планах города Кромы от 1802 и 1808 года.

Исследователи считают, что их построили по типовым проектам, разработанным «Комиссией каменного строения Санкт-Петербурга и Москвы». Проектные работы по Кромам вошли в альбом «Собрание городов, планов, фасадов, публичных зданий и костюмов жителей и жительниц городов Орловской губернии», изданный в Петербурге в 1833 году. В этом альбоме запечатлен регулярный план Кром и фасады указанных зданий с подписью: «Присутственные места г. Кром» и «Дом для городничего, его правления и казначейства в г. Кромах».

Эти же дома даны в рисунке «Вид Городу Кромам с западной стороны». Рисунок явно имел проектное значение, так как на нем имеется обрис каменного здания церкви Великомученицы Парасковии. Последняя была построена в 1775 году, причем деревянной, на площади, а в начале XIX века на ее месте возвели новый собор Успения, пределом которого стал предел церкви Святой Парасковии. Площадь стала именоваться Красной или Соборной. По ее краям до середины XIX века располагались деревянные ряды и лавки для ссыпки хлеба.

