Охранное обязательство выдали на разрушенный храм под Орлом

10.8.2025 | 11:01 Новости, Общество

Оно поможет не только сохранить, но и возродить памятник.

Фото: orel-eparhia.ru

Соответствующий приказ издало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Охранное обязательство собственника или иного законного владельца выписано на памятник архитектуры «Никитская церковь», расположенный на улице Фрунзе в Болхове. Аналогичное обязательство управление выдавало и в 2024 году, но теперь ведомство приказало считать его недействительным. Возможно, в предыдущий документ закралась техническая ошибка – там была указана адресная нумерация памятника, а в новом обязательстве собственного адресного номера он не имеет.

Этот объект культурного наследия местного значения имеет богатую и сложную историю. По данным Орловской митрополии РПЦ Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы имела также название: «Церковь Благовещения Посадской слободы». Храм был построен между 1730 и 1740 годом, а в советское время его разрушили. Долгое время полуразрушенное здание церкви использовалось в качества гаража для автомобиля.

Весной 2015 года в Болховском благочинии разработали проект реставрации Благовещенского (Никитского) храма Болхова. В первую очередь, он предусматривал восстановление утраченной храмовой колокольни. Возникли сложности, поскольку над историческим фундаментом оказалась проложена асфальтовая дорога. Стоит сказать, что реставрационные работы в этой церкви были включены в планы Министерства культуры РФ. На протяжении нескольких лет в ней совершаются регулярные молебны.

Что касается охранного обязательства, то Никитская церковь официально включена в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. В 2003 году она была поставлена на государственную охрану в соответствии с постановлением Орловского областного совета народных депутатов. Собственник обязан оплачивать на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны памятника либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности, изменять облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер. Также владелец обязан соблюдать особый режим использования земельного участка, в границах которых располагается здание. Кроме того, управление приказало в установленном законом порядке выполнить работы по консервации объекта культурного наследия в течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства. Такое решение принято по итогам недавно проведенного обследования технического состояния памятника.

