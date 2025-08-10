Охранное обязательство выдали на разрушенный храм под Орлом

Оно поможет не только сохранить, но и возродить памятник.

Соответствующий приказ издало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Охранное обязательство собственника или иного законного владельца выписано на памятник архитектуры «Никитская церковь», расположенный на улице Фрунзе в Болхове. Аналогичное обязательство управление выдавало и в 2024 году, но теперь ведомство приказало считать его недействительным. Возможно, в предыдущий документ закралась техническая ошибка – там была указана адресная нумерация памятника, а в новом обязательстве собственного адресного номера он не имеет.

Этот объект культурного наследия местного значения имеет богатую и сложную историю. По данным Орловской митрополии РПЦ Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы имела также название: «Церковь Благовещения Посадской слободы». Храм был построен между 1730 и 1740 годом, а в советское время его разрушили. Долгое время полуразрушенное здание церкви использовалось в качества гаража для автомобиля.

Весной 2015 года в Болховском благочинии разработали проект реставрации Благовещенского (Никитского) храма Болхова. В первую очередь, он предусматривал восстановление утраченной храмовой колокольни. Возникли сложности, поскольку над историческим фундаментом оказалась проложена асфальтовая дорога. Стоит сказать, что реставрационные работы в этой церкви были включены в планы Министерства культуры РФ. На протяжении нескольких лет в ней совершаются регулярные молебны.

Что касается охранного обязательства, то Никитская церковь официально включена в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. В 2003 году она была поставлена на государственную охрану в соответствии с постановлением Орловского областного совета народных депутатов. Собственник обязан оплачивать на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны памятника либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности, изменять облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер. Также владелец обязан соблюдать особый режим использования земельного участка, в границах которых располагается здание. Кроме того, управление приказало в установленном законом порядке выполнить работы по консервации объекта культурного наследия в течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства. Такое решение принято по итогам недавно проведенного обследования технического состояния памятника.

ИА «Орелград»