Суд разъяснил, как разведённым супругам погашать общие кредиты

Показательный гражданский процесс прошёл в городе Болхове.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о взыскании денежных средств, которое может стать примером для многих разведенных супружеских пар. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал местный житель, ответчицей тала его теперь уже бывшая супруга. Мужчина пояснил в иске, что в 2016 году он вместе с женой обратился в банк за кредитом. Супруги заключили договор с финансовой организацией, выступив созаемщиками. На условиях солидарной ответственности они одолжили у банка 1,63 миллиона рублей сроком на 180 месяцев.

Солидарная ответственность означает, что оба созаемщика должны исполнять свои обязательства по возвращению кредита в равных долях. Иными словами, погашать совместный кредит должны оба супруга. Однако истец заявил, что весной 2017 года он с женой развелся. И с тех пор погашает кредит только он сам, за счет собственных средств, а его бывшая супруга денег банку не платит. Между тем, разрыв семейных отношений не означает прекращения финансовых обязательств.

«Ранее вступившим с законную силу решением суда с бывшей супруги уже были взысканы суммы денежных средств, уплаченных по кредитному договору, а также был установлен новый график погашения кредита, – уточнили в пресс-службе Болховского районного суда. – Также гражданин в своем исковом заявлении указал, что в целях погашения кредита с ноября 2021 года по январь 2025 года им было внесено 570 211,80 рублей, в связи с чем, размер денежных средств, подлежащих уплате ответчиком, составляет 285 105,90 рублей».

Указанную сумму мужчина просил взыскать в свою пользу с бывшей супруги. То есть он просил ровно половину того, что заплатил банку самостоятельно. Примечательно, что спор суд разрешал в заочном порядке, поскольку бывший супруги в судебное заседание не явились, хотя были извещены о его проведении надлежащим образом. Суд, исследовав письменные материалы дела, пришел к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме. Но бывшая супруга может обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”