Дептранс напомнил орловским пассажирам об их правах

11.8.2025 | 16:55 Новости, Транспорт

Если перевозчик не выполнил обязательства, то должен вернуть деньги.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Такое разъяснение опубликовал Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

«Если перевозчик не выполнил свои обязательства, пассажир имеет право на возврат стоимости проезда», – указали в подразделении.

В данном случае юридической основой является постановление областного правительства №1586 (от 1 октября 2020 года) и федеральный закон №259 (от 8 ноября 2007 года). Эти документы регулируют подобные ситуации.

В департаменте уточнили, что в случае, если общественный транспорт попал в ДТП или сломался в пути, пассажир имеет право воспользоваться купленным билетом, чтобы продолжить поездку по прежнему маршруту — но только если речь идёт о «разумных сроках». Если же перевозчик не может предоставить клиенту другой транспорт для дальнейшей дороги (в ближайшее время), то обязан вернуть деньги, уплаченные за проезд.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования