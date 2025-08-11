Дептранс напомнил орловским пассажирам об их правах

Если перевозчик не выполнил обязательства, то должен вернуть деньги.

Такое разъяснение опубликовал Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

«Если перевозчик не выполнил свои обязательства, пассажир имеет право на возврат стоимости проезда», – указали в подразделении.

В данном случае юридической основой является постановление областного правительства №1586 (от 1 октября 2020 года) и федеральный закон №259 (от 8 ноября 2007 года). Эти документы регулируют подобные ситуации.

В департаменте уточнили, что в случае, если общественный транспорт попал в ДТП или сломался в пути, пассажир имеет право воспользоваться купленным билетом, чтобы продолжить поездку по прежнему маршруту — но только если речь идёт о «разумных сроках». Если же перевозчик не может предоставить клиенту другой транспорт для дальнейшей дороги (в ближайшее время), то обязан вернуть деньги, уплаченные за проезд.

ИА «Орелград»