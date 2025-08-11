На Орловщине через «ДОМ.РФ» ищут инвесторов для десяти объектов

В их числе — Адамова мельница, Охотников замок и целый ряд старинных усадеб.

Специальную программу реализуют Министерство культуры России и АО «ДОМ.РФ». Суть — в предоставлении льготного кредитования по проектам, направленным на восстановление объектов культурного наследия

Кредит предоставляется на срок до 8,5 лет по ставке до 9%. Получить его смогут арендаторы (или иные правообладатели) объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии (но планируются к восстановлению).

Информация об объектах, попадающих в программу, размещена на сайте наследие.дом.рф. Сейчас здесь 10 объектов от Орловской области, для которых ещё не нашли арендаторов. В их числе – ливенская Адамова мельница, колпнянский Охотников замок и целый ряд старинных усадеб (Голунь, Новосильцевых, Шварца), а также сопутствующих объектов.

По одному из строений (зданию клуба «Орёлтекмаш», расположенному в областном центре на Московской, 155) объявлен конкурс.

Также указано, что ещё один ранее выставлявшийся объект обрёл инвестора. Это Дом Сырцевой (тоже в Орле, на Карачевской, 44).

ИА «Орелград»