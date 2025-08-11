Орловцев предупредили о вражеском боте

11.8.2025 | 17:19 Новости, Общество, СВО

Цель злоумышленников – посеять панику и разведать обстановку, а также похитить персональные данные граждан.

Фото: t.me/kurskadm

В социальных сетях преступники просят пользователей (в том числе, из нашей области) присылать им данные «о подозрительных грузовиках» через «Телеграм»-бот. При этом ссылка на него распространяется от имени Автономной некоммерческой организации «Патриот».

Однако на самом деле он не имеет отношения к данной АНО, а создан в Центре информационно-психологических операций (ЦИПСО), который является частью вооружённых сил врага. В частности, об этом предупредили в официальных соцсетях правительства Курской области.

Фактическая цель врага – посеять панику и разведать обстановку, а также похитить персональные данные граждан. Переходить по ссылке и запускать бота — означает подвергать себя серьёзной опасности.

Напомним, что ранее в Орловской области официально запретили публиковать фотографии и видеоролики с ПВО и БПЛА.

ИА «Орелград»


