На Орловщине сгорели 900 квадратов стерни

Пожар произошёл в Покровском районе.
Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
ЧП случилось в деревне Трудки на этих выходных. Огонь успел распространиться на 900 квадратных метров.
Возгорание ликвидировали сотрудники 30-й пожарной части.
Сейчас специалисты пожарного надзора выясняют причины происшествия.
Всего за последние дежурные сутки орловские сотрудники МЧС выезжали на вызовы 15 раз. Четыре раза пришлись на тушения травы и мусора. Остальные – на другие происшествия, а также на помощь населению.
ИА «Орелград»