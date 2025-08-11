На Орловщине сгорели 900 квадратов стерни

Пожар произошёл в Покровском районе.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

ЧП случилось в деревне Трудки на этих выходных. Огонь успел распространиться на 900 квадратных метров.

Возгорание ликвидировали сотрудники 30-й пожарной части.

Сейчас специалисты пожарного надзора выясняют причины происшествия.

Всего за последние дежурные сутки орловские сотрудники МЧС выезжали на вызовы 15 раз. Четыре раза пришлись на тушения травы и мусора. Остальные – на другие происшествия, а также на помощь населению.

ИА «Орелград»