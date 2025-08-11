В Орле стартует отбор кандидатов в мэры

О старте отбора известила специально созданная комиссия.

Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города Орла известила о старте приема документов от соискателей. Напомним, новые условия и порядок отбора определены Законом Орловской области от 5 июня 2025 года № 3208-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с избранием Мэра города Орла» и указом губернатора. Кроме того, на прошедшей сессии Орловский горсовет народных депутатов внес в устав города необходимые поправки.

Документы от соискателей будут принимать в период с 12 августа по 10 сентября 2025 года включительно. Предложения о кандидатах вправе вносить: политические партии, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области», Общественная палата Орловской области и Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Организации вправе вносить предложение не более чем об одном кандидате.

Таковым может быть гражданин, который на день представления Орловскому городскому Совету кандидатов на должность мэра города Орла не имеет ограничений пассивного избирательного права. К пакету документов соискателя должно быть приложено заключение медицинского учреждения о наличии или отсутствии у него заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую и муниципальную службу или ее прохождению.

Также потребуется справка о наличии либо отсутствии судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Нужны будут и документы, подтверждающие выполнение кандидатом обязанности по предоставлению губернатору сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Соискатели должны раскрыть сведения о своих счетах, наличных и ценностях, хранящихся в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Помимо документов в комиссию должна быть представлена разработанная кандидатом программа социально-экономического развития города Орла в печатном исполнении объемом не более 40 листов. Она обязательно должна содержать: оценку текущего социально-экономического состояния города, описание основных проблем, комплекс предлагаемых мер по их решению и предполагаемые сроки реализации отдельных этапов программы.

Отбор кандидатов пройдет в два этапа. На первом этапе комиссия оценит поступившие заявки и документы. Если ко второму этапу будет допущено менее двух кандидатов, отбор признают несостоявшимся и объявят новый отбор. Если кандидатов наберется два и более, то на втором этапе они пройдут тестирование и индивидуальное собеседование. В ходе тестирования будет проверено знание кандидатами законов, основ управления и организации труда и делопроизводства, норм делового общения и правил деловой этики, порядка работы со служебной информацией, правил охраны труда и пожарной безопасности и др. Тестирование включает в себя 50 вопросов и оценивается по 5-балльной системе.

Индивидуальное собеседование проводится в форме беседы. Также комиссия заслушает краткое изложение кандидатами своих программ социально-экономического развития города. Информация о результатах отбора будет направлена губернатору, который наделен правом внесения кандидатур на рассмотрение депутатов Орловского горсовета.

ИА “Орелград”